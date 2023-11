Wegen Lärm niedergestochen: Angeklagter freigesprochen

Mehr zum Thema

Fahnder in Magdeburg vollstrecken italienischen Haftbefehl Zivilfahnder aus Magdeburg haben am Dienstag einen Mann aus Gambia festgenommen, der mit einem italienischen Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei Magdeburg wegen verschiedener Raubdelikte gesucht. Er müsse in Italien eine vierjährige Haftstrafe verbüßen.

Land prüft Landzahnarztquote Sachsen-Anhalt will die Einführung einer Landzahnarztquote prüfen. Dafür müssten aber verfassungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt werden, teilte die Landesregierung am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts mit Vertretern von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern mit.