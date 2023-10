Wegen Fußverletzung: Rauschgift-Trio fliegt auf

Mehr zum Thema

LBV und DLRG: Geld für Schwimmbäder statt Skigebiete Geld in Schwimmbäder statt Skigebiete investieren - dazu haben der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die künftige Staatsregierung aufgefordert. Subventionen für Skianlagen seien eine Investition in die Zerstörung der Natur, sagte LBV-Vorsitzender Norbert Schäffer am Freitag einer gemeinsamen Mitteilung der Verbände zufolge. In Zeiten der Klimakrise Steuergelder so zu verwenden, ist an Absurdität nicht zu überbieten.