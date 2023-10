Wegen Bakterien Straußensalami zurückgerufen

Mehr zum Thema

Viel Andrang beim Bürgerfest zum Beginn der Einheitsfeier Ob im Bereich für Kinder und Familien, für Nachhaltigkeit oder Digitales - schon vor dem eigentlichen Tag der Deutschen Einheit lockt das Bürgerfest in Hamburg Menschenmassen an. Warum kommen sie? Und welche Stände und Attraktionen sind besonders beliebt?