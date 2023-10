Wechselhaftes Wochenendwetter in Thüringen

Mehr zum Thema

Jagdhornbläser aus sechs Ländern treten zu Titelkämpfen an Zünftiges Jagdhornblasen ist eine uralte Tradition während einer Jagd, die nicht nur in Deutschland gepflegt wird: Am Samstag treten 260 Musiker aus sechs Ländern in Suhl zur Europameisterschaft der Jagdhornbläser an. In Gruppenwettbewerben ermitteln sie die Besten in zwei Horn-Disziplinen. Die Starter sind Amateurmusiker aus Polen, Tschechien, Ungarn, Slowenien, der Slowakei und Deutschland, wie Wettkampforganisator Steffen Liebig vom Landesjagdverband Thüringen auf Anfrage sagte. Deutschland ist mit vier Musikern vertreten.

Mit Fernglas und bloßem Auge: Zugvogelbeobachtung Kraniche, Uferschnepfen, Alpenstrandläufer: Auf ihrer Reise in die Winterquartiere machen im Herbst Scharen von Zugvögeln in Thüringen Rast. Am Samstag (8.30) haben Naturfreunde Gelegenheit, die Zugvögel am Rückhaltebecken Straußfurt - einem ihrer wichtigsten Rastplätze in Thüringen - zu beobachten. An dem Becken unweit von Erfurt tummeln sich nach Angaben des Umweltverbandes Nabu derzeit neben den ersten Kranichen auch Kiebitze, Goldregenpfeifer, Große Brachvögel und Seeadler.