Wechselhaftes Wochenende in Sachsen-Anhalt erwartet

Am Wochenende erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt eine Mischung aus Sonne, Wolken und gelegentlichem Regen. Der Freitag beginnt sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im Tagesverlauf nehmen die Wolken dann wieder zu. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 13, im Harz bei 7 bis 11 Grad. Auf dem Brocken kann es zu Sturm kommen.

Die Nacht zum Samstag wird wolkig bis gering bewölkt und niederschlagsfrei. Dabei sinken die Temperaturen auf 7 bis 4, im Harz auf bis zu 2 Grad. Auf dem Brocken kann es stürmisch werden. Der Samstag startet sonnig. Zum Nachmittag hin nimmt die Bewölkung dann wieder zu und zum Abend hin kann es von Westen zu Regen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 13, im Harz bei 7 bis 11 Grad. Auf dem Brocken können orkanartige Böen wehen.

In der Nacht zum Sonntag wird der Himmel stark bewölkt, mit gelegentlichem Regen. Auf dem Brocken können weiterhin orkanartige Böen wehen. Dabei sinken die Temperaturen auf 9 bis 6, im Harz auf bis zu 3 Grad. Auch der Sonntag bleibt stark bewölkt und regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 15, im Harz bei 9 bis 12 Grad.