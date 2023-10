Wechselhaftes Wetter und Wind im Norden erwartet

Im Norden von Deutschland wird am Mittwoch wechselhaftes und windiges Wetter erwartet. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes kommt es am Vormittag zu Schauern und gebietsweise Gewittern. Zwischendurch kann auch mal die Sonne herauskommen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um die 18 Grad. An der Küste kann es zeitweise zu stürmischen Böen kommen. In der Nacht zum Donnerstag soll es wolkig bleiben. Auch sind schauerartige Regenphasen möglich und die Temperaturen sinken auf bis zu 13 Grad ab. Am Donnerstag werden ebenfalls abwechselnd Sonne, Wolken und Schauer bei um die 18 Grad erwartet.