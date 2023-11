Wechselhaftes Wetter in Niedersachsen und Bremen

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Grund sind ein umfangreiches Tiefdrucksystem über Nordeuropa sowie eine milde südwestliche Strömung, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Montag gibt es an der Küste kräftige Schauer und auch Gewitter. Es ist windig mit stürmischen Böen aus Südwest, die Temperaturen liegen bei elf bis zwölf Grad. Im Binnenland ist es etwas freundlicher. Es ist bewölkt mit Auflockerungen und einzelnen Schauern, bleibt aber überwiegend trocken. Im Harz wird es deutlich wechselhafter, aber es gibt noch keine Schneeflocken. Der Wind weht mäßig mit Böen aus Südwest. Die Temperatur liegt im Binnenland bei etwa 13 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich an der Küste auf neun Grad, im Binnenland auf acht Grad ab. An der Nordsee weht weiterhin ein frischer bis starker und böiger Südwestwind. Am Tag ändert sich kaum etwas, an der Küste gibt es wiederholt Schauer, und es ist weiterhin windig mit stürmischen Böen. Im Binnenland lässt sich auch mal die Sonne blicken, mit elf Grad wird es etwas kühler.

In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf sieben Grad und es ist bewölkt. An der Küste gibt es vereinzelt Schauer, und es weht ein böiger Wind. Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter kurzfristig. Am Nachmittag wird es an der Küste und im Binnenland freundlich. Zum Abend setzt dann aber wieder Regen ein.