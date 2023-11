Wechselhaftes und mildes Herbstwetter in NRW erwartet

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen soll in den kommenden Tagen mild und wechselhaft werden. Der Mittwoch wird in weiten Teilen grau, im Verlauf des Tages soll es immer mal wieder regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Mittwoch mitteilte. Maximal steigt das Thermometer auf 13 bis 16 Grad. Den Meteorologen zufolge weht ein mäßiger, teils böig auffrischender Wind.

Grau und mit Schauern geht es auch am Donnerstag weiter. Am Nachmittag und am Abend soll es aber auch trockene Abschnitte geben. Die erwarteten Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. Verbreitet wehen laut DWD starke bis stürmische Böen, im Westen und im Bergland können Sturmböen aufziehen. Ähnlich ungemütlich sieht die Vorhersage für Freitag aus: Größtenteils wird es stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise regnet es. Die Höchsttemperaturen sinken auf 10 bis 12 Grad.