Wechsel an der Spitze der Thüringer Arbeitgeberverbände

Der langjährige Hauptgeschäftsführer der Thüringer Arbeitgeberverbände, Stephan Fauth, geht in den Ruhestand. Er gebe das Amt nach 15 Jahren an Matthias Kreft (51) ab, teilte der Verband der Wirtschaft Thüringens (VWT) am Dienstag in Erfurt mit. Fauth (64) war wie künftig sein Nachfolger auch für die Geschäftsführung des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie sowie des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes zuständig. Der Wechsel wird nach Verbandsangaben am 1. Januar 2024 vollzogen.

Fauth haben angesichts der zahlreichen Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft neben Sachverstand auch mit feinsinnigem Gespür agiert, um den durchaus auch unterschiedlichen Interessen in der Mitgliedschaft gerecht zu werden, sagte VWT-Präsident Hartmut Koch. Als Jurist sei er seit 1991 in den Verbänden tätig gewesen.

Sein Nachfolger Kreft ist ebenfalls Jurist und sei ein ausgewiesener Verbandsmanager. Als gebürtiger Thüringer kenne er das Land und die Mentalität der Menschen. Er war seit 2011 erst Geschäftsführer und seit 2018 Vize-Hauptgeschäftsführer der Verbände.