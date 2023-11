WDR Jazzpreis 2024 für Bassistin Caris Hermes

Mehr zum Thema

Bill und Tom Kaulitz mit Unterhaltungs-Krone ausgezeichnet Beim Radiopreis 1Live Krone werden die Musiker Bill und Tom Kaulitz als herausragende Entertainer ausgezeichnet. Die Redaktion der jungen WDR-Welle krönt die 34-jährigen Zwillinge bei der Preisverleihung am 30. November in Bielefeld mit einer Krone in der Kategorie Beste Unterhaltung.