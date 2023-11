Wasserstofftankstelle für Lastwagen in Neumünster eröffnet

Der CO2-Ausstoß des Verkehrs ist für den Treibhauseffekt mit verantwortlich. Grüner Wasserstoff könnte ein Teil der Lösung sein. In Neumünster wird dazu ein Schritt gemacht.

Wasserstoff jetzt auch für Lastwagen: In Neumünster hat das Unternehmen Hypion am Donnerstag eine speziell für schwere Nutzfahrzeuge optimierte Wasserstofftankstelle in Betrieb genommen. Pro Tag können 2000 Kilogramm Wasserstoff umgeschlagen werden, wie das Unternehmen mitteilte. Die Tankstelle sei der entscheidende Baustein für den 2020 gegründeten H2-Hub Neumünster, so Hypion-Geschäftsführer Stefan Rehm. Mehrere in Neumünster ansässige Unternehmen, die Lastwagenflotten betreiben, hätten sich von Beginn an zu dem Projekt bekannt. Der H2-Hub wird den Angaben zufolge mit knapp 4,9 Millionen Euro vom Bundesverkehrsministerium gefördert.