Wasserstoffkraftwerk in Leipzig in Betrieb

In Leipzig ist am Montag einer der wichtigsten Meilensteine für eine nachhaltige Wärmeversorgung der größten Stadt Ostdeutschlands gelegt worden. Nach Angaben der Leipziger Stadtwerke ist das erste zertifizierte Wasserstoffkraftwerk Deutschlands in Betrieb genommen worden. Das Heizkraftwerk Leipzig-Süd ist ein echtes Vorzeigeprojekt für die Energiewende, sagte Sachsens Energie- und Klimaschutzminister Wolfram Günther zum Start des Heizkraftwerkes.

Die Kommunen seien ein ganz entscheidender Treiber, um Energiewende und Klimaneutralität voranzubringen, betonte der Grünen-Politiker. Und diejenigen, die sich bereits auf den Weg Richtung Klimaneutralität gemacht haben, stehen heute krisenfester da als die, die den Schritt noch vor sich haben.

Wasserstoff sei einer der Energieträger der Zukunft, sagte Klaus-Dieter Barbknecht, Präsidiumsmitglied im Weltenergierat. Entscheidend wird sein, dass die Herstellungskosten für grünen Wasserstoff über die Elektrolyse mit Erneuerbaren Energien gesenkt werden. In der Anlaufphase ist deshalb für die Erzeugung eine Anschubfinanzierung sinnvoll.

Nach Angaben der Stadtwerke dauert es aber noch bis zum Jahr 2025, ehe die Strom- und Wärmeversorgung mit grünem Wasserstoff und synthetischen Brennstoffen in den erforderlichen Mengen und zu bezahlbaren Preisen auf dem Markt zugekauft werden könne. Bis dahin werde auf eine erdgasbasierte Kraft-Wärme-Kopplungsanlage als Brückentechnologie zurückgegriffen.