Wasserstoff und Bauprojekte: Minister reist im Süden Afrikas

13-Jähriger bei Auseinandersetzung in Zug leicht verletzt Bei einer Auseinandersetzung zwischen einem 13-Jährigen und einem 39 Jahre alten Mann in einem Zug Richtung Eisenach ist der Jugendliche leicht verletzt worden. Vorausgegangen war nach Polizeiangaben von Sonntag ein Streit zwischen zwei Gruppen. Aufgrund der Auseinandersetzung waren am Samstagnachmittag mehrere Streifenwagen zum Eisenacher Bahnhof gerufen worden. Wegen des Polizeieinsatzes sei es zu kurzzeitigen Verzögerungen im Bahnverkehr gekommen, hieß es. Ermittelt werde nun wegen Körperverletzung.