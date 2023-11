Wasserrohrbruch behindert Verkehr über Köhlbrandbrücke

Ein Wasserrohrbruch in der Nähe der Köhlbrandbrücke behindert den Verkehr im Hamburger Hafen. Der Schaden sei am frühen Donnerstagmorgen durch einen Druckabfall bemerkt worden, sagte ein Sprecher von Hamburg Wasser. Die zweispurige Richtungsfahrbahn zur Köhlbrandbrücke sei gesperrt worden. Mitarbeiter des Versorgers müssten das Ausmaß des Schadens erkunden. Der Verkehr soll einspurig in beiden Richtungen auf die Fahrbahn in Richtung Innenstadt gelegt werden.

Geborsten sei eine Trinkwasserhauptleitung mit einem Innendurchmesser von 60 Zentimetern, sagte der Sprecher weiter. Die Versorgung der Stadtteile Veddel und Wilhelmsburg sei nicht gefährdet. Es könne aber zu Druckschwankungen und Verfärbungen des Wassers kommen. Die Ursache des Rohrbruchs ist noch unklar. Es sei die Saison für solche Ereignisse, fügte der Sprecher mit Blick auf das frostige Wetter hinzu. Zunächst hatte das Hamburger Abendblatt online über den Schaden berichtet.