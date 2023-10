Wassermangel und Nährstoffarmut setzen Christbäumen zu

Mehr zum Thema

In Österreich 2023 rund ein Dutzend Wölfe erlegt Die in Österreich gesenkten Hürden bei der Jagd auf Wölfe haben den Bestand spürbar dezimiert. In diesem Jahr sei rund ein Dutzend Wölfe erlegt worden, wie das Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs am Sonntag bilanzierte. Die Tiere galten als sogenannte Risiko- oder Schadenswölfe. Insgesamt seien wohl rund 80 Wölfe in der Alpenrepublik in diesem Jahr zumindest zeitweise unterwegs gewesen, schätzt Albin Blaschka vom Österreichzentrum.

Vier Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Laster und Reisebus Vier Menschen sind in Oberbayern bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pritschenwagen und einem Reisebus verletzt worden. Der Kleintransporter war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf der B13 bei Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) auf die Gegenspur geraten und in den Bus gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw landete etwa 50 Meter weiter im Straßengraben.