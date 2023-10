Wasserbombe beschädigt Taxischeibe

Mehr zum Thema

Institut: Einpendlerzahlen in Erfurt und Jena gestiegen Die Einpendlerzahlen in den Thüringer Städten Jena und Erfurt sind im ersten Halbjahr 2022 gestiegen. Das teilte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn am Donnerstag mit. Demnach erhöhten sich die Anteile der Einpendler an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Jena um 8,1 Prozent. Konkret stieg die Zahl auf 28.000 Einpendler, 2021 waren es noch 25.900 Menschen. In Erfurt stieg der Anteil um 7,1 Prozent auf insgesamt 50.000 Einpendler. Der Stichtag für die Daten war den Angaben zufolge der 30. Juni 2022.