Wasser muss in drei Orten abgekocht werden

Mann von Gerüst gefallen und gestorben Ein 42-Jähriger ist nach einem Arbeitsunfall in Albstadt (Zollernalbkreis) im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war vergangene Woche bei Spachtelarbeiten an einem Gebäude von einem Gerüst mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann zunächst ins Krankenhaus, wo er nun seinen Verletzungen erlag.

Brand in Flüchtlingsunterkunft: Technischer Defekt vermutet Der Brand in einer Offenburger Flüchtlingsunterkunft ist vermutlich wegen eines technischen Defekts ausgebrochen. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor, wie das Landratsamt Ortenaukreis und die Polizei am Montag in Offenburg gemeinsam mitteilten. Sie bestätigten damit eine erste Einschätzung der Polizei vom Wochenende.