Wasser-Abkochgebot in Karlsruher Stadtteil aufgehoben

Schwimmlehrer in Sicherungsverwahrung - Urteil rechtskräftig Ein wegen teils schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilter Schwimmlehrer muss nach Verbüßung seiner Haftstrafe endgültig in Sicherungsverwahrung. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wies mit am Montag veröffentlichtem Beschluss die Revision des Mannes gegen ein Urteil des Landgerichts Baden-Baden zurück. Die dortigen Richter hatten ihn bereits Anfang März 2023 zur Sicherungsverwahrung verurteilt - zum zweiten Mal.