Wasser-Abkochgebot im Kreis Biberach aufgehoben

Das Trinkwasser im Landkreis Biberach muss nicht länger abgekocht werden. Das Abkochgebot wurde am Mittwochmorgen aufgehoben, wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte. Es hatte zuvor in drei Orten gegolten - wegen einer bakteriellen Verunreinigung. Das Wasser wurde mit Chlor desinfiziert. Nun würden weiterhin geringe Mengen Chlor in das Wasser gegeben, es sei aber bedenkenlos trinkbar, sagte der Sprecher.

Die Regelung galt seit Montagabend in den Teilorten Langenenslingen, Andelfingen und Friedingen, wie das Landratsamt mitgeteilt hatte. Bei einer Routinekontrolle waren Enterokokken und coliforme Bakterien festgestellt worden. Enterokokken, die sich auch in der normalen Dickdarmflora befinden, können verschiedene Infektionen auslösen. Die Ursache war vorerst weiterhin unklar.