Wasen-Volksfest steuert auf satte Besucherzahlen zu

Nach 17 Tagen werden auf dem Cannstatter Volksfest die letzten Bierfässer angeschlagen. Noch ein paar Runden Karussell fahren, ein bisschen Achterbahn, dann ist Schluss für dieses Jahr. Das Wetter war prächtig, es gibt lauter zufriedene Gesichter auf dem Wasen.

Nach mehr als zwei Wochen Sause auf dem Cannstatter Wasen geht das große Volksfest am Neckar-Ufer am Sonntag zu Ende. Mit dem Musik-Feuerwerk am späten Abend (21.30 Uhr) verabschieden sich die Schausteller, Festwirte und Veranstalter nach insgesamt 17 Tagen. Seit dem ersten Fassanstich durch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hatten sich nach Schätzungen der Veranstalter mehr als vier Millionen Menschen in den Festzelten und auf Karussells und Achterbahnen vergnügt. Offizielle Zahlen zum zweitgrößten deutschen Volksfest nach dem Oktoberfest sollen am letzten Tag noch veröffentlicht werden.

Vor der Corona-Pandemie waren regelmäßig etwa vier Millionen Menschen auf das Cannstatter Volksfest gekommen. Im vergangenen Jahr waren es unter anderem auch wegen des anhaltend schlechten Wetters insgesamt nur etwas mehr als drei Millionen Besucherinnen und Besucher.