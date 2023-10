Waschbär auf Gleis löst Rettungskette aus - Tier tot

Mehr zum Thema

Schüsse vor Shishabar in Hamburg: Mann tot Ein Mann ist in Hamburg nach Schüssen vor einer Shishabar gestorben. Der Sachverhalt sei dubios, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Weitere Angaben zur Tat oder deren Hintergründen gab es von den Beamten zunächst nicht. Es werde noch ermittelt. Die Schüsse fielen demnach am Sonntagabend im Stadtteil Sasel im Bezirk Wandsbeck im Nordosten Hamburgs.

Einheitsfeiern beginnen mit Bürgerfest in Hamburg Mit der Eröffnung eines Bürgerfests beginnt an diesem Montag (12.00 Uhr) in Hamburg die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Bei dem Fest rund um Rathaus und Binnenalster will sich die Stadt zusammen mit rund 400 Partnern und Akteuren in einem bunten Programm als vielfältige, nachhaltige, welt- und zukunftsoffene Metropole präsentieren. Die Feier steht unter dem Motto Horizonte öffnen. Hunderttausende Besucher werden erwartet.