Was schleicht dort? Wildkatze breitet sich im Südwesten aus

Wichtig sei es, Wälder als Lebensräume der Wildkatze zu erhalten, damit die Tiere möglichst nicht in die Nähe von Siedlungen kämen, so auch die FVA-Sprecherin. In Wäldern träfen Wildkatzen wesentlich seltener auf Hauskatzen. Ob die Vermischung von Katze und Wildkatze fortschreitet, sei unklar. Die Entwicklung müsse in den nächsten Jahren intensiv beobachtet werden. Wo es große, zusammenhängende Wälder gibt, gibt es wenig Hybridisierung, ergänzte Lehning.

Wohl fühlen sich die Tiere in sogenannten unaufgeräumten Wäldern, sagte sie: Je mehr umgestürzte Bäume, je mehr Baumhöhlen, Reisighaufen, Gebüsch oder Totholz, desto besser. Dort kann das Tier für sich und seine Kleinen Verstecke finden und von dort auf Mäusejagd gehen.