DAS können wir jetzt so gar nicht gebrauchen! Doch vermutlich kennt es jeder von uns: Ein wichtiges Event steht an – und ausgerechnet einen Tag vorher macht sich ein unliebsamer Pickel im Gesicht breit. Und auch die restliche Haut sah irgendwie schon mal frischer aus. Was Sie in einer solchen Notsituation tun sollten!