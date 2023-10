Body-Transformation hin oder her – für ihr Aussehen erntet Danni im Netz regelmäßig Kritik. „Mal bin ich zu dick, dann zu dünn. Dann schickt sich bauchfrei nicht, weil mein Gesicht dazu zu alt aussehen würde. Es gibt halt immer etwas zu meckern. Aber ich habe es ja für mich getan! Daher ist es auch egal, was andere denken“, so die 45-Jährige. (tma)