Warum wir im Herbst und Winter immer hungrig sind - und was wir dagegen tun können

Das klingt nicht gut? Genau das denkt unser Körper auch. Folglich tut er alles, um den Serotoninspiegel zu erhöhen. Und das funktioniert am einfachsten durch Essen. Das erklärt, warum wir in der dunklen Jahreszeit mehr Hunger haben. Vor allem die Lust auf Mood-Food, also vor allem auf Süßes wie Schokolade, Kekse und Kuchen, aber auch auf Deftiges, steigt. Denn beides kann den Glückshormonpegel – zumindest kurzfristig – anheben.

Eintöpfe aus Hülsenfrüchten wie Linsen, Erbsen und Bohnen und deftige Fleischgerichte liefern reichlich Tyrosin und Phenylalanin. Aus diesen beiden Aminosäuren (Eiweißbausteine) kann unser Körper wiederum Dopamin herstellen, das wie Serotonin auch die Laune hebt.

Schokolade beispielsweise enthält viel Tryptophan. Aus dieser Aminosäure bildet unser Gehirn Serotonin. Deshalb macht uns ein Schokoriegel tatsächlich glücklich – zumindest kurzfristig. Denn wiederholt sich das Prozedere aus Hunger und Essen jahreszeitlich bedingt immer häufiger, macht sich das auch auf der Waage bemerkbar: Wir nehmen zu.

