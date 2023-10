Warum Live-Auftritte für Joy Denalane unverzichtbar sind

Mehr zum Thema

19. Ausgabe des Berliner „Festival of Lights“ startet Das Berliner Festival of Lights startet an diesem Freitag in seine 19. Ausgabe. Ab 19.00 Uhr sollen an rund 40 Orten etwa 85 Lichtkunstwerke gezeigt werden - etwa an Wahrzeichen wie dem Brandenburger Tor, dem Fernsehturm, dem Potsdamer Platz und dem Schloss Charlottenburg. Am Eröffnungsabend wird nach Angaben der Veranstalter auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Brandenburger Tor erwartet.

Nach Pokal nun Liga: Füchse Berlin bei Erlangen zu Gast Nach Erlangen heißt für die Füchse Berlin auch vor Erlangen. Denn nur vier Tage nach dem mühsamen 38:35-Erfolg nach Verlängerung im DHB-Pokal treten die Berliner am Samstag erneut beim HC Erlangen an (17.30 Uhr/Dyn) - dieses Mal in der Handball-Bundesliga. Das ist schon ein bisschen komisch, meinte Rückraumspieler Lasse Andersson.