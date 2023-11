In „Die Wochenshow“ schlüpfte Anke Engelke in den 90er Jahren in die Rolle von Ricarda Wältken (45), die zu dieser Zeit als ein Drittel von Tic Tac Toe ein Mega-Star in Deutschland war. Komisch überzeichnet spielte Engelke Ricky als naive Moderatorin des fiktiven Teenie-Magazins „Rickys Popsofa“. Um dem Original möglichst ähnlich zu sehen, wurde Ankes Gesicht dunkel geschminkt und ihre Nase breiter gemacht. Außerdem trug sie eine schwarze Afro-Perücke.

Das sogenannte Blackfacing, bei dem sich weiße Menschen schminken, um schwarze Menschen stereotyp darzustellen, sehe sie heute kritisch, erklärt die Moderatorin und Schauspielerin jetzt im stern-Interview. „Das war definitiv Blackfacing, und das geht nicht. Einige Parodien dieser Art würde ich so heute nicht mehr machen. Da müssen wir gar nicht diskutieren. Damit muss ich leben.“