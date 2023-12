Warten auf neue Züge im Nordwesten geht weiter

Mehr zum Thema

Bericht sieht große Auswirkungen durch Klimawandel Einer Untersuchung zufolge hat der Klimawandel große Auswirkungen auf Niedersachsen - so gibt es mehr Hitzetage und weniger Niederschlag. Das geht aus einem Klimafolgenbericht hervor, wie das Umweltministerium in Hannover am Montag mitteilte.

Postbote lagert bei sich mehr als 400 Briefe Mehr als 400 nicht zugestellte Briefe hat die Polizei bei einem Postboten in Oldenburg entdeckt. Die Beamten hatten die Briefsendungen am Samstag während der Ermittlungen in anderer Sache gefunden, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Warum der 26-Jährige die Post bei sich lagerte, sei noch unklar. Die Briefe seien nicht geöffnet worden. Sie hätten eigentlich Ende Oktober und Anfang November in einem Bezirk in Oldenburg zugestellt werden müssen.