Warnung vor Windböen und regnerischer Start in die Woche

Zwei Menschen bei Unfall auf A6 verletzt Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Heilbronn sind am Samstagmorgen mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden. Die A6 wird für die Unfallmaßnahmen mehrere Stunden gesperrt, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Zu weiteren Details äußerten sich die Ermittler zunächst nicht.

Fälle wie in Offenburg nicht zu verhindern Sollten Schulen zur Festung werden, um das Risiko von Schüssen wie in Offenburg zu vermindern? Gewerkschaften lehnen das ab. Aber es gebe auch ohne Schutz Mittel und Wege, die Gefahr zu verringern.