Warnung vor Insolvenzen und Stellenabbau

Zwei Verletzte nach Unfall mit drei Autos Bei einem Unfall mit drei Autos im Landkreis Altötting sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Autofahrer habe auf einer Straße aus Kastl in Richtung Unterneukirchen beim Abbiegen einen weiteren Wagen übersehen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Fahrer eines dritten Autos fuhr demnach schließlich auf das Fahrzeug des 53-Jährigen auf. Bei den beiden Verletzten handelte es sich den Angaben zufolge um zwei Männer, die im zweiten und dritten Auto gesessen hatten. Die Verletzungen seien mittelschwer, hieß es. Lebensgefahr bestehe nicht. Der 53-Jährige sei unverletzt geblieben. Alle drei Autos wurden abgeschleppt. Zunächst hatte die Passauer Neue Presse berichtet.