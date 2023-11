Warnung vor illegalem Potenzmittel „Stiff Bull Gold“

Mehr zum Thema

Dreijähriger nach Brand gestorben Fünf Tage nach einem Wohnhausbrand in Worms ist ein dreijähriger Junge gestorben. Das Kind erlag seinen Verletzungen am Donnerstag, wie die Polizei in Worms am Freitag mitteilte. Der Dreijährige war nach dem Brand am vergangenen Sonntag reanimiert und in die Uniklinik Mainz gebracht worden. Bei dem Brand waren insgesamt neun Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr hatte sie aus dem Haus gerettet. Ein 39-Jähriger war ebenfalls wiederbelebt worden. Die Brandursache war den Angaben zufolge noch nicht geklärt. Erkenntnisse zu einer vorsätzlichen Brandstiftung lagen demnach nicht vor. Das Wohnhaus war nach dem Brand vom frühen Sonntagmorgen nicht mehr bewohnbar.