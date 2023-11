Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Mittwoch

Mehr zum Thema

Uni Halle mit Podcast zu historischen Krimifällen Von Hexenprozessen, Mordfällen und Warenhausdiebstahl erzählt ein neuer Podcast des Geschichtsinstituts der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Unter dem Namen True Crime History and more soll ab sofort jeden Monat eine neue Folge der Podcast-Reihe erscheinen, wie die Hochschule am Dienstag mitteilte. Demnach sollen zehn Kriminalfälle aus der Geschichte des heutigen Sachsen-Anhalts beleuchtet werden. Dabei gehe es neben den klassischen True-Crime-Themen wie Mord und Totschlag auch etwa um Umweltverbrechen oder Jugendkriminalität in der DDR.

Strafanzeige gegen CDU-Landtagsfraktion in Prüfung Die Staatsanwaltschaft in Magdeburg prüft eine Strafanzeige des Bundes der Steuerzahler in Sachsen-Anhalt gegen die CDU-Landtagsfraktion. Der Verband hatte wegen des Verdachts der Veruntreuung von Steuergeldern Strafanzeige gestellt. Hintergrund sind Zulagen, die die Fraktion für bestimmte Funktionen zahlt. Insgesamt gehe es um Zahlungen von mindestens 113.250 Euro. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Dienstag auf Anfrage, dass die Anzeige Mitte Oktober eingegangen sei. Es werde geprüft, ob sich aus dem Anzeigeninhalt Straftaten herleiten ließen, erklärte ein Sprecher.

