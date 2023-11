Warnstreiks auch in Niedersachsen: Störungen bis in Abend

Menschen stehen während des Warnstreiks an einem Gleis am Hamburger Hauptbahnhof.

16. November 2023 um 19:52 Uhr

Der Warnstreik der Gewerkschaft GDL trifft am Donnerstag auch die Reisenden in Niedersachsen, ein Chaos bleibt aber aus. Viele Pendler scheinen sich auf Ausfälle und Verspätungen vorbereitet zu haben. Auch am Abend lief noch lange nicht alles glatt.