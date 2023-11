Warnstreik: Viele Ausfälle auch im NRW-Regionalverkehr

Mehr zum Thema

Drei Verletzte und sechsstelliger Schaden nach Brand Bei einem Brand in einem Haus in Höxter sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein Feuerwehrmann. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Höhe eines mindestens sechsstelligen Betrags. Das Feuer sei am Mittwoch im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen vorerst verlassen, da das Haus den Angaben zufolge unter Umständen einsturzgefährdet ist. Der Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.