Warnstreik sorgt für viele Ausfälle im Zugverkehr

Aufgrund eines Warnstreiks werden am Wochenende viele Zugverbindungen der S-Bahn in und um Hannover sowie im Netz der Nordwestbahn ausfallen. So gut wie alle Linien werden vermutlich davon betroffen sein, sagte ein Sprecher der Nordwestbahn am Freitag. Es müsse mit massiven Einschränkungen im Fahrbetrieb gerechnet werden.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft ihre Mitglieder am Samstag von 2.30 bis 14.30 Uhr zum Warnstreik auf. Doch auch nach dem offiziellen Ende des Streiks sei noch mit weiteren Einschränkungen zu rechnen, so der Sprecher der Nordwestbahn. Man versuche aber, einen Ersatzbetrieb mit Bussen zu organisieren. Der Betreiber der S-Bahn in der Region rät Reisenden, sich vor Beginn der Fahrt online nach den Ausfällen zu erkundigen.

Am Samstag werden Lokführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter und Disponenten zu dem Warnstreik aufgerufen. Grund dafür sind nach Angaben der Gewerkschaft die von ihr abgebrochenen Tarifgespräche mit der Bahngesellschaft Tansdev, zu der die S-Bahn und die Nordwestbahn gehören.

Nach Angaben der GDL bot die Arbeitgeberseite zuletzt eine Entgelterhöhung in Höhe von elf Prozent über eine Laufzeit von 24 Monaten an. Die Gewerkschaft verlangt eine Entgelterhöhung von 555 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und eine Absenkung der Wochenarbeitszeit.