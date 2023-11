Warnstreik sorgt für Einschränkungen an Jenaer Hochschulen

Bei den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst der Länder steht in Thüringen der erste Warnstreik an. Betroffen sind Hochschulen in Jena. Laut der Gewerkschaft Verdi ist das nur der Anfang.

Studierende in Jena müssen am Freitag mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte an der Friedrich-Schiller-Universität, der Ernst-Abbe-Hochschule und am Studierendenwerk Thüringen in Jena zu einem Warnstreik aufgerufen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Sie erwarte etwa 500 Teilnehmer an dem dreistündigen Ausstand zur Mittagszeit, sagte Gewerkschaftssekretärin Teresa Gärtner. Wir wissen, dass einzelne Cafeterien schließen und Lehrveranstaltungen ausfallen sollen. Auch zwei Teilbibliotheken sollen ihr zufolge voraussichtlich schließen.