Warnstreik: Schulen und Kitas betroffen

Vereidigung von Rainer Genilke: Feierstunde mit Großpolen Zu Beginn der Plenarsitzung heute (10.00 Uhr) will Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke den bisherigen Staatssekretär Rainer Genilke (CDU) als neuen Minister für Infrastruktur und Landesplanung vereidigen. Der 55-Jährige tritt damit die Nachfolge von Guido Beermann (CDU) an, der Anfang November sein Amt abgegeben hatte, um eine neue berufliche Herausforderung anzustreben. Genilke soll vor der Landtagssitzung in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Ernennungsurkunde erhalten.

Bewohner verlassen Lichtenberger Trailerpark Bewohnerinnen und Bewohner haben den umstrittenen Trailerpark im Bezirk Lichtenberg verlassen. Das Grundstück im Hönower Wiesenweg 24/25 in Karlshorst wurde am Dienstag mit einem Zaun geschlossen, wie das Bezirksamt Lichtenberg mitteilte. Die Wohnnutzung sei einvernehmlich beendet worden, hieß es weiter. Fast allen Bewohnern habe man eine neue Unterkunft vermitteln können. Sie könnten in den nächsten Tagen weiteres persönliches Eigentum abholen.