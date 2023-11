Warnstreik: Massive Zugausfälle und reduzierter Fahrplan

In vielen Regionen Nordrhein-Westfalens fahren keine oder nur wenige Züge. Die Auswirkungen des Warnstreiks werden der Bahn zufolge noch bis in den Abend hinein zu spüren sein.

Durch den bundesweiten Warnstreik bei der Deutschen Bahn sind am Donnerstagmorgen auch in Nordrhein-Westfalen viele Züge ausgefallen. Ein Notfallfahrplan ist nach Angaben der Bahn angelaufen, Reisende müssen aber mit starken Beeinträchtigungen rechnen. Neben dem Fernverkehr habe der Arbeitskampf gravierende Auswirkungen auch im Regionalverkehr und bei den S-Bahnen.

Bundesweit und in NRW seien nur etwa 20 bis 30 Prozent der Züge im Einsatz, sagte ein Bahnsprecher. Die Bahn bezeichnete den Warnstreik als völlig unnötig und als eine Zumutung für Bahnreisende. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat zu dem 20-stündigen Warnstreik aufgerufen, um ihrer Forderung nach höheren Löhnen und kürzeren Arbeitszeiten Nachdruck zu verleihen.

An vielen Bahnhöfen erlebe man eine relativ ruhige Situation, sagte der Bahnsprecher. Die meisten Fahrgäste hätten sich darauf eingestellt. An den Hauptbahnhöfen Bonn und Köln war am Vormittag deutlich weniger los als sonst, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Mitarbeiterin einer Bäckerei am Bahnhof Köln Messe/Deutz sagte, es sei sehr wenig los. Tut auch mal gut - für die Mitarbeiter, für die Chefs nicht, sagte sie.

Am Regionalbahnhof Düsseldorf-Benrath, wo üblicherweise viele Pendler in Bahnen nach Köln oder in Richtung Ruhrgebiet steigen, waren deutlich weniger Menschen an den Gleisen als normalerweise an einem Werktag. Auf Anzeigen wurden die Menschen darüber informiert, dass der Bahnverkehr als Folge des GDL-Warnstreiks massiv beeinträchtigt sei.

Auf den Straßenverkehr hatte der Warnstreik am Vormittag zunächst keine allzu großen Auswirkungen. Auf den Autobahnen staute sich der morgendliche Berufsverkehr auf bis zu 280 Kilometern, wie der ADAC Nordrhein mitteilte. Ein komplettes Stauchaos sei damit ausgeblieben. Berufspendler hätten zunehmend die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten. Im Großraum Düsseldorf gebe es keine Auffälligkeiten - weder sei ein größeres Verkehrsaufkommen zu beobachten, noch mehr Stau, sagte eine Sprecherin. Am Mittwoch sei auf den Autobahnen mehr los gewesen.

Auf vielen Bahnstrecken ist während der Arbeitsniederlegungen überhaupt kein Zugverkehr vorgesehen, auf anderen Strecken gab es nur ein stark reduziertes Angebot. Teilweise hatte die Bahn Ersatzbusse organisiert. Der Notfahrplan gilt wegen des Warnstreiks noch bis Donnerstagabend (18.00 Uhr). Die Auswirkungen seien aber vermutlich bis Betriebsschluss spürbar, so ein Bahnsprecher. Es sei davon auszugehen, dass der Verkehr erst am Freitagmorgen wieder normal anlaufen werde.

Auf Strecken, die von anderen Bahnunternehmen wie National Express oder der Eurobahn bedient werden, hatten Pendler hingegen teilweise gute Karten. Von Bonn in Richtung Köln und Düsseldorf etwa fuhren Züge am Donnerstagmorgen nicht weniger pünktlich als sonst. Die meisten Fahrten verliefen nach Angaben der Unternehmen planmäßig. National Express und die Eurobahn wurden zwar nicht bestreikt, dennoch sind sie teilweise vom Warnstreik betroffen. So waren am Vormittag nach Angaben eines Bahnsprechers die Stellwerke in Dortmund-Scharnhorst, Bonn-Beuel, Hohenlimburg (Hagen) und Dormagen zwischenzeitlich streikbedingt nicht besetzt. Die Züge wurden umgeleitet. Gegen 9.30 Uhr waren der Bahn zufolge alle Stellwerke wieder besetzt.

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich in der digitalen Fahrplanauskunft zu informieren, ob ihr Zug fährt. Auf nicht unbedingt notwendige Fahrten sollte während des Warnstreiks verzichtet werden, riet das Unternehmen. Die Mobilitätsgarantie, die den Reisen im NRW-Nahverkehr sonst bei Verspätungen und Zugausfällen etwa die Kosten für ein Taxi oder ein Carsharing-Auto erstattet, gelte während des Streiks nicht.