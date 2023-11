Warnstreik: Kaum Regionalzüge in Berlin und Brandenburg

Mehr zum Thema

Union-Präsident Zingler: Kein Zeitdruck bei Trainersuche Der 1. FC Union Berlin möchte sich nach dem Abschied von Urs Fischer keinen Zeitdruck bei der Trainersuche machen lassen. Der Prozess, den wir jetzt aufsetzen, wird ein sehr sorgfältiger sein. Er hat im Grunde heute Mittag begonnen, sagte Präsident Dirk Zingler am Mittwoch in Berlin, wenige Stunden nachdem der Fußball-Bundesligist den Abgang Fischers verkündet hatte. Wir werden uns da Zeit nehmen, sagte Zingler.