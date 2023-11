Warnstreik in Schwerin: Kein Nahverkehr am Samstag

Mehr zum Thema

Rabbiner predigt zur Eröffnung der Synode Mit einem ungewöhnlichen Gast hat am Freitag in Lübeck-Travemünde die Tagung der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) begonnen. Der Landesrabbiner von Mecklenburg, Yuriy Kadnikov, hielt beim Synodengottesdienst in der St. Lorenzkirche in Travemünde die Predigt. Darin erinnerte er unter anderem an das Leid und den Schrecken des Nahost-Konflikts und an das Leid der Kinder.