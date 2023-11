Warnstreik in Kitas und Erziehungsdienst auf

Mehr zum Thema

Mann lässt sich parallel mehrfach Medikament verschreiben Ein Mann soll sich zeitgleich in mehreren Arztpraxen das Arzneimittel Subutex verschreiben haben lassen und damit bei einer Krankenkasse einen Schaden von knapp 40 000 Euro verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin erhob nun Anklage gegen den 32-Jährigen wegen Betrugs und gewerbsmäßigen Verschaffens von Betäubungsmitteln in 135 Fällen, wie sie am Dienstag mitteilte.