Warnstreik im Thüringer Bildungswesen: Horts betroffen

Mehr zum Thema

RTL

Rot-Rot-Grün will Spekulationen mit Agrar-Flächen eindämmen Mit einem neuen Gesetz will Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung ausufernden Preissteigerungen für Agrarflächen entgegenwirken und für mehr Transparenz sorgen. Details zu den Plänen für ein Agrarstrukturgesetz will Thüringens Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke) heute (13.00 Uhr) in Erfurt vorstellen. Nach früheren Angaben der Landesregierung soll mit dem Gesetz auch verhindert werden, dass es zu einer Konzentration von Agrarflächen in den Händen nichtlandwirtschaftlicher Investoren kommt. Außerdem sieht das Gesetz eine Preisbremse vor, die extremen Preissteigerungen vorbeugen und Spekulationen mit Agrarflächen eindämmen soll.

Leipzig in Manchester: Vorentscheidung um Gruppensieg Für RB Leipzig fällt heute die Vorentscheidung über den Gruppensieg in der Champions League. Der DFB-Pokalsieger hat nur bei einem Sieg bei Manchester City noch die Chance, die Gruppe G als Erster abzuschließen und damit auf ein leichteres Los für das Achtelfinale zu hoffen. Bereits ein Unentschieden reicht dem Titelverteidiger aus England, um nicht mehr von Platz eins verdrängt werden zu können. Das Hinspiel hatte Leipzig 1:3 verloren. Beide Mannschaften haben am vergangenen Spieltag bereits vorzeitig die K.o.-Runde erreicht.