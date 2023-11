Warnstreik im öffentlichen Dienst: Unterrichtsausfall

Notbetreuung in Schulen und Kitas, eingeschränkte Besetzung der Bürgerämter - mit reger Beteiligung ist am Mittwochmorgen der Warnstreik mehrerer Gewerkschaften im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts in Berlin angelaufen. Es sei mit Unterrichtsausfall an zahlreichen Schulen zu rechnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Mittwoch. Am Vormittag ist ein Demozug ausgehend vom Wittenbergplatz geplant. Die Organisatoren rechnen mit Tausenden Teilnehmern.

Neben der GEW sind die Gewerkschaft Verdi, die Polizeigewerkschaft GdP sowie die IG BAU am Warnstreikaufruf beteiligt. Betroffen sind neben den Kitas im Eigenbetrieb sowie den Schulen auch die Senats- und Bezirksverwaltungen, Polizeidienststellen, Feuerwehren sowie forstwirtschaftliche Betriebe. Auch in den anderen Stadtstaaten Bremen und Hamburg sind die Beschäftigten des öffentlichen Diensts zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen des öffentlichen Diensts der Länder, die bundesweit geführt werden. In bisher zwei Verhandlungsrunden gab es bislang keine Einigung. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 500 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für Berlin, Hamburg und Bremen verlangen die Gewerkschaften zudem eine Stadtstaatenzulage von 300 Euro. Ein Angebot der Arbeitgeber gibt es bislang nicht. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 7. und 8. Dezember in Potsdam geplant.