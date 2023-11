Warnstreik im Öffentlichen Dienst - 2000 Demonstranten

Mehr zum Thema

Knapp 1000 Gefängnisinsassen in Mecklenburg-Vorpommern In den Gefängnissen Mecklenburg-Vorpommerns sitzen vor allem Mehrfachstraftäter. Wie das Statistische Amt am Dienstag in Schwerin mitteilte, waren 54,3 Prozent der Gefangenen bereits vorbestraft. 21,6 Prozent der Strafgefangenen waren sogar fünf bis zehn Mal vor Gericht gelandet.