Warnstreik bei Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat ihre Streiks in der Ernährungsindustrie in Sachsen-Anhalt fortgesetzt. Am Freitag waren nach Gewerkschaftsangaben die Beschäftigten der Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm in Freyburg zum Warnstreik aufgerufen. In dieser Woche legten bereits mehrere Hundert Beschäftigte bei anderen Betrieben die Arbeit nieder, unter anderem beim Backwarenhersteller Aryzta in Eisleben oder bei Artiback in Halle.

Die Gewerkschaft fördert unter anderem höhere Zuschüsse beim Weihnachts- und Urlaubsgeld, sowie mehr freie Tage. In Sachsen-Anhalt werde für viel weniger Lohn deutlich länger gearbeitet als anderswo, kritisiert NGG-Verhandlungsführer Uwe Ledwig. Der bisherige Manteltarifvertrag wurde Ende August gekündigt. Er ist 18 Jahre alt und wurde 2005 aus Westtarifverträgen mit Ostabschlägen abgeschrieben. Wir müssen ihn dringend an die heutige Zeit anpassen.

In den Betrieben des Tarifgebietes Ernährungswirtschaft Sachsen-Anhalt arbeiten rund 3700 Beschäftigte. Bisher hat es nach Gewerkschaftsangaben zwei Verhandlungsrunden über einen neuen Manteltarifvertrag gegeben.