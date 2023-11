Warnstreik bei Moia in Hamburg und Hannover

Mehr zum Thema

„Jüdisches Leben in Lüneburg“ erinnert an ehemalige Bürger Zum 9. November - dem Jahrestag der antijüdischen Pogrome in Deutschland - startet ein Museum in Lüneburg ein umfangreiches Projekt. Mit der Webseite „Jüdisches Leben in Lüneburg“ wollen die Initiatoren an das Schicksal vieler ehemaliger Mitbürger erinnern.