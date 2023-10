Warnstreik bei Helios in Leezen vor neuer Tarifrunde

Mehr zum Thema

Rechtsmedizin prüft Identität der zerstückelte Leiche Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche in einer Wohnung in Greifswald im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns prüft die Rechtsmedizin die Identität des Toten. Bei dem Todesopfer handle es sich um einen Mann, dessen Identität aber noch einwandfrei unter anderem durch den Abgleich von Fingerabdrücken festgestellt werden müsse, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Mit einem Ergebnis sei frühestens am Nachmittag oder am Dienstag zu rechnen.

MV-Vorsitzende der Linken tritt zurück Die Co-Vorsitzende der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, Vanessa Müller, hat zum 31. Oktober ihren Rücktritt erklärt. Sie habe den Landesvorstand auf einer Tagung am Samstag darüber in Kenntnis gesetzt. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, und ich habe sie reiflich durchdacht, schrieb Müller am Montag in einer Mitteilung. Ihr sei es aus persönlichen Gründen nicht möglich, dieses Amt bis zum Ende ihrer Legislaturperiode auszuführen. Zu Gründen ihres Rücktritts wollte sie sich nicht weiter äußern. Ich bleibe als Genossin erhalten und werde mein Engagement als Basismitglied weiterführen, betonte Müller. Co-Vorsitzender der an der Schweriner Landesregierung beteiligten Linkspartei ist Peter Ritter.