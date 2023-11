Warnstreik bei der Bahn trifft auch Reisende im Nordosten

Mehr zum Thema

Wohlfahrtsverbände gründen Landesarmutskonferenz Mit einer neugegründeten Landesarmutskonferenz wollen Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, wissenschaftliche Institutionen und Vereine in Sachsen-Anhalt Armut und sozialer Ungleichheit entgegenwirken. Ziel des Bündnis ist es, das Thema Armut an die Öffentlichkeit zu bringen, Lösungswege aufzuzeigen und diese von der Politik einzufordern, wie die Initiatoren am Mittwoch mitteilten. 30 Mitglieder riefen das Netzwerk demnach am Mittwoch in Burg (Landkreis Jerichower Land) ins Leben und wählten einen Sprecherrat.