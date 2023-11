Warnstreik bei Backwarenhersteller in Halle

Beschäftigte des Backwarenherstellers Artiback in Halle haben vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Zwei Verhandlungsrunden über einen neuen Tarifvertrag für die Ernährungsindustrie in Sachsen-Anhalt hätten bislang kaum Bewegung gebracht, kritisierte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Donnerstag. Die Beschäftigten erwarteten deutliche Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen, sagte Verhandlungsführer Uwe Ledwig. Bereits am Dienstag hatten Hunderte Beschäftigte beim Backwarenhersteller Aryzta in Nordhausen und Eisleben die Arbeit niedergelegt.

In den Betrieben des Tarifgebiets Ernährungswirtschaft Sachsen-Anhalt arbeiten nach Gewerkschaftsangaben rund 3700 Beschäftigte. Bei Artiback in Halle sind rund 140 Menschen tätig, nach Angaben von NGG nahmen alle am Warnstreik teil. Das Unternehmen stellt unter anderem Brot und Brötchen als Tiefkühlbackwaren her.