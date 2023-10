Warmer und bewölkter Wochenstart in Sachsen-Anhalt

Mehr zum Thema

Niedergelassene Ärzte wollen Brückentag für Protest nutzen Patientinnen und Patienten stehen am Montag (2. Oktober) womöglich vor geschlossenen Arztpraxen. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Sachsen-Anhalt sind aufgerufen, sich an einer bundesweiten Protestaktion zu beteiligen und ihre Praxen zu schließen. Mit diesem Tag wollen die Praxen gemeinsam ein Zeichen setzen: Die Politik muss endlich auf die Forderungen der Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten eingehen, um die zukünftige ambulante Versorgung zu sichern, erklärten die Fachärztliche Vereinigung, der Hausärzteverband und die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt vorab.

Zieschang: Jugendkriminalität ist vielschichtiges Phänomen Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat sich erfreut darüber gezeigt, dass es am Montag fach- und ressortübergreifende Beratungen des Landes mit der Stadt Halle zur Bekämpfung der Jugendkriminalität gibt. Halle gilt als Hotspot der Jugendkriminalität in Sachsen-Anhalt. Jugendkriminalität ist ein vielschichtiges Phänomen, deren Bekämpfung einen umfassenden gesellschaftlichen Ansatz erfordert. Polizei und Ordnungsamt können immer nur ein Baustein zu deren Bekämpfung sein, sagte Zieschang der Deutschen Presse-Agentur. Daher sei der ressort- und fachbereichsübergreifende Ansatz wichtig. Ich bin froh, dass die Stadt nun dieses übergreifend angelegte Gesprächsangebot des Landes angenommen hat.

